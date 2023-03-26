Павлюченко: хочется, чтобы наша сборная уже выиграла

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирака.

«После последней игры с Ираном хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Что-то мы уже устали от того, что не видим побед. И так большие проблемы с тем, что сборная нигде не участвует. Сейчас от таких матчей большое ожидание, мы ждём побед.

Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Матч состоится 26 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее в сборной Ирака заявили, что готовы провести ответный матч с Россией в Багдаде.