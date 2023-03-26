Павлюченко: хочется, чтобы наша сборная уже выиграла
- РИА Новости
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«После последней игры с Ираном хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Что-то мы уже устали от того, что не видим побед. И так большие проблемы с тем, что сборная нигде не участвует. Сейчас от таких матчей большое ожидание, мы ждём побед.
Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».
Матч состоится 26 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее в сборной Ирака заявили, что готовы провести ответный матч с Россией в Багдаде.