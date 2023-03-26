Узнать больше

Ненахов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России

Короткая ссылка
Полузащитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о партнёре по команде Артёме Дзюбе.
Ненахов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Безусловно, Дзюба играет большую роль в команде. Он сплачивает коллектив. Конечно, он один из лучших нападающих в нашей стране», — приводит слова Ненахова Sport24.

Дзюба в начале февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об амбициях Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить