Ненахов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России

Полузащитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о партнёре по команде Артёме Дзюбе.

«Безусловно, Дзюба играет большую роль в команде. Он сплачивает коллектив. Конечно, он один из лучших нападающих в нашей стране», — приводит слова Ненахова Sport24.

Дзюба в начале февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об амбициях Дзюбы.