Ненахов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Безусловно, Дзюба играет большую роль в команде. Он сплачивает коллектив. Конечно, он один из лучших нападающих в нашей стране», — приводит слова Ненахова Sport24.
Дзюба в начале февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.
34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об амбициях Дзюбы.