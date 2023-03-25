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Галактионов: амбиции «Локомотива» сейчас совпадают с амбициями Дзюбы

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об амбициях нападающего Артёма Дзюбы.
Галактионов: амбиции «Локомотива» сейчас совпадают с амбициями Дзюбы
  • РИА Новости

«Он хочет забивать, он хочет добиваться результата, хочет выходить дальше в гонку бомбардиров. Он хочет играть, доказывать и быть на виду. Наши амбиции с ним сейчас совпадают», — цитирует Галактионова Sport24.

Дзюба в начале февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Соболев не был удивлён результативностью Дзюбы в РПЛ.

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