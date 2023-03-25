Галактионов: амбиции «Локомотива» сейчас совпадают с амбициями Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об амбициях нападающего Артёма Дзюбы.

«Он хочет забивать, он хочет добиваться результата, хочет выходить дальше в гонку бомбардиров. Он хочет играть, доказывать и быть на виду. Наши амбиции с ним сейчас совпадают», — цитирует Галактионова Sport24.

Дзюба в начале февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Соболев не был удивлён результативностью Дзюбы в РПЛ.