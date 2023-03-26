Большунов: рад, что в конце года стал третьим, для меня это стимул на будущее

Лыжник Александр Большунов подвёл итоги чемпионата России по лыжным гонкам.

«Всё нормально. Выступаю, выигрываю некоторые гонки. Да, сегодня не получилось, но понятно, что есть нюансы с точки зрения неидеальной подготовки, работы лыж. Но это не такой старт, из-за которого можно переживать. Сегодня я даже рад, что в конце года стал третьим, потому что для меня это, наоборот, стимул на будущее», — приводит слова Большунова «Чемпионат».

26 марта Большунов стал третьим в масс-старте на 50 км на чемпионате России. Он отстал от победившего Сергея Устюгова на две минуты и 42 секунды.

Устюгов преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 16 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+1:21,5).

Также на турнире Большунов завоевал три золотые медали.

Ранее Сергей Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.