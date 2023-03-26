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Большунов: рад, что в конце года стал третьим, для меня это стимул на будущее

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Лыжник Александр Большунов подвёл итоги чемпионата России по лыжным гонкам.
Большунов: рад, что в конце года стал третьим, для меня это стимул на будущее
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Всё нормально. Выступаю, выигрываю некоторые гонки. Да, сегодня не получилось, но понятно, что есть нюансы с точки зрения неидеальной подготовки, работы лыж. Но это не такой старт, из-за которого можно переживать. Сегодня я даже рад, что в конце года стал третьим, потому что для меня это, наоборот, стимул на будущее», — приводит слова Большунова «Чемпионат».

26 марта Большунов стал третьим в масс-старте на 50 км на чемпионате России. Он отстал от победившего Сергея Устюгова на две минуты и 42 секунды.

Устюгов преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 16 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+1:21,5).

Также на турнире Большунов завоевал три золотые медали.

Ранее Сергей Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

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