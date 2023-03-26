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Тренер Соколов считает, что пропуск ещё одного сезона отбросит российский бобслей назад

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Главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов высказался о внутренних соревнованиях в условиях санкций.
Тренер Соколов считает, что пропуск ещё одного сезона отбросит российский бобслей назад
  • Gettyimages.ru
  • © Tobias Arhelger / EyeEm

«Пропуск одного сезона не может очень серьёзно отразиться на уровне мастерства спортсменов, но если и в следующем сезоне нас не допустят, то это, конечно, будет для нас серьёзной проблемой», — цитирует Соколова ТАСС.

По его словам, на сочинской трассе российские спортсмены изучили все нюансы её прохождения, в спокойном режиме досконально испытали всю технику и получили много наработок на будущее.

«В какой-то степени в этом и был определённый плюс, потому что нам представилась возможность спокойно поработать, а не пробовать что-то в спешке на этапах Кубка мира. Но невозможно прогрессировать, выступая на одной трассе», — заключил Соколов.

Руководство Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранило россиян от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее российская бобслеистка Ирина Скворцова призналась, что пока не готова к семейной жизни.

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