Тутберидзе: я лично жду извинений от Баха за несправедливое обвинение

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сказанные на Олимпиаде в Пекине в адрес фигуристки Камилы Валиевой.

«Я просто спросила её, почему она отпустила всё после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Терпеть не могу истерики и срывы.

Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично жду извинений», — приводит слова Тутберидзе L’Equipe.

После неудачного проката Валиевой на Олимпиаде Бах заявил, что «видел, как её с холодом встречали самые близкие люди».

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

В личном турнире спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла только четвёртое место.

Ранее Тутберидзе заявила, что считает оскорбительными обвинения в адрес Валиевой.