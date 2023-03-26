Тутберидзе: я лично жду извинений от Баха за несправедливое обвинение
- globallookpress.com
- © Chen Jianli/XinHua
«Я просто спросила её, почему она отпустила всё после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Терпеть не могу истерики и срывы.
Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично жду извинений», — приводит слова Тутберидзе L’Equipe.
После неудачного проката Валиевой на Олимпиаде Бах заявил, что «видел, как её с холодом встречали самые близкие люди».
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
В личном турнире спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла только четвёртое место.
Ранее Тутберидзе заявила, что считает оскорбительными обвинения в адрес Валиевой.