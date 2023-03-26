Тарасова отреагировала на слова Тутберидзе о невиновности Валиевой в употреблении допинга

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Этери Тутберидзе об обвинениях в употреблении допинга в адрес олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

«Полностью поддерживаю Тутберидзе, нельзя так издеваться над девочкой. Уверена, что она абсолютно чистая», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

В личном турнире спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла только четвёртое место.

Ранее Тутберидзе заявила, что считает оскорбительными обвинения в адрес Валиевой.