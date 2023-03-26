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Булыкин ждёт победы от сборной России по футболу в товарищеском матче с Ираком

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Ирака.
Булыкин ждёт победы от сборной России по футболу в товарищеском матче с Ираком
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Сборной России не хватило хорошей игры в защите для победы над Ираном. Но хорошо, что удалось сыграть вничью в гостях с командой, которая играла на чемпионате мира. Теперь все ждут, что Россия обыграет Ирак и подарит болельщикам радость», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом. Россияне занимают 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Команда Валерия Карпина 23 марта в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1). 

Ранее консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани отметил, что футбольный матч проиллюстрирует дружбу двух народов.

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