В сборной Ирака готовы провести ответный матч с Россией в Багдаде

Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад заявил о возможности проведения ответного матча с командой России.

«Хотим ли мы провести ответный матч? Конечно! Почему нет? Федерация футбола Ирака и наша команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответную игру в Багдад», — приводит слова Имада Sport24.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом.

Ранее сообщалось, что в сборной Ирака рассчитывают на поддержку 50—100 болельщиков на игре с Россией.