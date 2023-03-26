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В сборной Ирака рассчитывают на поддержку 50—100 болельщиков на игре с Россией

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В сборной Ирака рассказали, сколько болельщиков поддержат «львов Месопотамии» в товарищеском матче с командой России в Санкт-Петербурге.
В сборной Ирака рассчитывают на поддержку 50—100 болельщиков на игре с Россией
  • AFP
  • © SAFIN HAMED

«Мы думаем, что никто из Багдада не приедет в Россию для посещения матча. Но у нас есть много людей, которые учатся в России в разных университетах. Я думаю, что от 50 до 100 болельщиков придут поддержать Ирак. Мы надеемся на эту поддержку», — цитирует представителя пресс-службы арабской сборной ТАСС.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром-Арене» 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом. Россияне занимают 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Ранее консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани отметил, что футбольный матч проиллюстрирует дружбу двух народов.

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