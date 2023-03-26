Колосков не считает сборную России фаворитом матча с Ираком

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Ирака.

«Никакого фаворита не будет. Это товарищеский матч, фактически без подготовки. Одну тренировку провели накануне игры с Ираном. И две тренировки здесь. Этот матч нельзя рассматривать с точки зрения, кто фаворит, а кто аутсайдер. Нужно смотреть, получилась игра или нет», — цитирует Колоскова Metaratings.

Он подчеркнул, что «результат важен, но в первую очередь всё-таки важна игра».

«А она поставлена? Игроки соответствуют современным требованиям? Вот что бы хотелось увидеть завтра на футбольном поле. Всегда играют так, как подготовлены. Есть аксиома во всём спорте — как тренируешься, так и играешь», — добавил Колосков.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом. Россияне занимают 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Ранее консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани отметил, что футбольный матч проиллюстрирует дружбу двух народов.