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Канчельскис рассказал, когда возглавит футбольный клуб

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился планами на будущее.
Канчельскис рассказал, когда возглавит футбольный клуб
  • РИА Новости

«Скоро, скоро, не переживайте. Скоро я буду работать и заниматься своим любимым делом. Никого не буду трогать и буду наслаждаться работой», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Канчельскис накануне сообщил, что имеет несколько вариантов продолжения карьеры на Ближнем Востоке — в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре, также у специалиста появился вариант в Европе.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева.

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