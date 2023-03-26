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IBA исключила из чемпионата мира спортсменов, которые пытались выдать себя за женщин

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что организация исключила из женского чемпионата мира спортсменов, которые пытались выдать себя за женщин.

«По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин.

По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что Анастасия Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира по боксу.

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