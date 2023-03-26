IBA исключила из чемпионата мира спортсменов, которые пытались выдать себя за женщин

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что организация исключила из женского чемпионата мира спортсменов, которые пытались выдать себя за женщин.

«По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин.

По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что Анастасия Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира по боксу.