Демурчян завоевала золото на чемпионате мира по боксу среди женщин

Россиянка Анастасия Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира по боксу.

Россиянка одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия).

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее Сычугова стала серебряным призёром чемпионата мира по боксу среди женщин.