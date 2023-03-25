Демурчян завоевала золото на чемпионате мира по боксу среди женщин
- РИА Новости
Россиянка одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.
Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия).
Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.
Ранее Сычугова стала серебряным призёром чемпионата мира по боксу среди женщин.