Президент «Баварии» — о назначении Тухеля: хотели пригласить его ещё много лет назад
«Это определённо правильное решение. Мы хотели пригласить его ещё много лет назад, но не получилось.
В последние годы он доказал, что может быть невероятно успешным тренером в больших клубах», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany в социальных сетях.
Тухель заменит на посту главного тренера Юлиана Нагельсмана.
Специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.
Ранее в «Баварии» объяснили причины увольнения Нагельсмана.