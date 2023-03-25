Президент «Баварии» — о назначении Тухеля: хотели пригласить его ещё много лет назад

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера команды.

«Это определённо правильное решение. Мы хотели пригласить его ещё много лет назад, но не получилось.

В последние годы он доказал, что может быть невероятно успешным тренером в больших клубах», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany в социальных сетях.

Тухель заменит на посту главного тренера Юлиана Нагельсмана.

Специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.

Ранее в «Баварии» объяснили причины увольнения Нагельсмана.