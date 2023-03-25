Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от 2DROTS в товарищеском матче

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от медийной команды 2DROTS в товарищеском матче.

«Это была подготовка к игре. Такое количество болельщиков! Думаю, что такая же атмосфера будет в Воронеже. Очень много похожего.

Ничего непозволительного в игре сегодня не было. Мы вчера провели большую работу», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА проиграл 2DROTS со счётом 1:2.

В составе армейского клуба мяч забил Фёдор Чалов (76-я минута). У 2DROTS отличились Владислав Ослоновский (10-я) и Станислав Манаев (64-я).

Ранее один из создателей 2DROTS Никита Панасюк заявил, что его команда готова выступать в РПЛ.