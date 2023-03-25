Узнать больше

Создатель 2DROTS обратился к Алаеву: дайте Wild Card в РПЛ!

Короткая ссылка
Один из создателей 2DROTS Никита Панасюк заявил, что его команда готова выступать в РПЛ.
Создатель 2DROTS обратился к Алаеву: дайте Wild Card в РПЛ!
  • РИА Новости

«Следующий матч со сборной России? Думаю, командам должно быть интересно. Почему нет? Сборная России, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив».

Есть ли желание позвонить Александр Алаеву и сказать, что мы готовы в РПЛ? Конечно! Я говорю: дайте Wild Card! Сделайте невероятное, разрешите. Мы будем в восьмёрке», —приводит словаПанасюка «Спорт-Экспресс».

25 марта ЦСКА уступил команде 2DROTS в товарищеском матче.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Медиалиги.

Ранее сообщалось, что Карвальо сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить