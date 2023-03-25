Создатель 2DROTS обратился к Алаеву: дайте Wild Card в РПЛ!

Один из создателей 2DROTS Никита Панасюк заявил, что его команда готова выступать в РПЛ.

«Следующий матч со сборной России? Думаю, командам должно быть интересно. Почему нет? Сборная России, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив».

Есть ли желание позвонить Александр Алаеву и сказать, что мы готовы в РПЛ? Конечно! Я говорю: дайте Wild Card! Сделайте невероятное, разрешите. Мы будем в восьмёрке», —приводит словаПанасюка «Спорт-Экспресс».

25 марта ЦСКА уступил команде 2DROTS в товарищеском матче.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Медиалиги.

Ранее сообщалось, что Карвальо сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS.