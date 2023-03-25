Карвальо сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо принял участие в составе армейского клуба в товарищеском матче против 2DROTS.

Бразилец вышел на поле во втором тайме.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт в матче — 2:1 в пользу команды из Медиалиги.

Карвальо выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й. Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09). Он провёл за клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 45 результативных передач. В 2016 году бразилец завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что агент Мойзеса ответил на вопрос о будущем бразильца в ЦСКА.