Узнать больше

Карвальо сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо принял участие в составе армейского клуба в товарищеском матче против 2DROTS.
Карвальо сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS
  • РИА Новости

Бразилец вышел на поле во втором тайме.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт в матче — 2:1 в пользу команды из Медиалиги.

Карвальо выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й. Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09). Он провёл за клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 45 результативных передач. В 2016 году бразилец завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что агент Мойзеса ответил на вопрос о будущем бразильца в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить