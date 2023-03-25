Узнать больше

Карпин: у сборной России психологические проблемы всё те же, что были и после игры с Хорватией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о психологических проблемах у сборной России.
Карпин: у сборной России психологические проблемы всё те же, что были и после игры с Хорватией
  • РИА Новости

«Психологические проблемы у сборной России всё те же, что были и после игры с Хорватией. Люди ходят к психотерапевту годами, чтобы проблему решить. А мы видимся раз в три месяца. Мы сейчас выходим из обороны через пас. Да, теряем много раз мячи. Но мы это делаем, чтобы решать наши психологические проблемы.

Ошибки, которые мы делаем при выходе из обороны, направлены на то, чтобы ребята перестали бояться ошибиться. Ну ошиблись, и что? Все живыми приехали в Санкт-Петербург. Я хочу, чтобы это привело к тому, чтобы таких матчей, как с Хорватией, было гораздо меньше. Там была боязнь ответственности», — приводит слова Карпина Sport24.

В 2021 году сборная России проиграла Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира — 2022 со счётом 0:1.

26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится матч Россия — Ирак. Начало — 18:00 мск.

Ранее Карпин ответил, к какому матчу было легче готовиться — с Ираном или Ираком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить