Карпин: у сборной России психологические проблемы всё те же, что были и после игры с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о психологических проблемах у сборной России.

«Психологические проблемы у сборной России всё те же, что были и после игры с Хорватией. Люди ходят к психотерапевту годами, чтобы проблему решить. А мы видимся раз в три месяца. Мы сейчас выходим из обороны через пас. Да, теряем много раз мячи. Но мы это делаем, чтобы решать наши психологические проблемы.

Ошибки, которые мы делаем при выходе из обороны, направлены на то, чтобы ребята перестали бояться ошибиться. Ну ошиблись, и что? Все живыми приехали в Санкт-Петербург. Я хочу, чтобы это привело к тому, чтобы таких матчей, как с Хорватией, было гораздо меньше. Там была боязнь ответственности», — приводит слова Карпина Sport24.

В 2021 году сборная России проиграла Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира — 2022 со счётом 0:1.

26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится матч Россия — Ирак. Начало — 18:00 мск.

Ранее Карпин ответил, к какому матчу было легче готовиться — с Ираном или Ираком.