Dagbladet: в Норвегии бесследно пропал биатлонист
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Об этом сообщает Dagbladet.
Спортсмен пропал 19 марта. Спустя два дня партнёры по команде начали поиск биатлониста перед тем, как отправиться на чемпионат Норвегии в Альту.
Позднее к поискам подключились гражданская оборона, полиция, Красный Крест и волонтёры.
Поиски биатлониста продолжаются.
Спораланд является серебряным призёром юниорского чемпионата Норвегии.
Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Бё обновил рекорд по количеству побед за сезон.