Dagbladet: в Норвегии бесследно пропал биатлонист

Биатлонист Эйвинд Спораланд бесследно пропал в Норвегии.

Об этом сообщает Dagbladet.

Спортсмен пропал 19 марта. Спустя два дня партнёры по команде начали поиск биатлониста перед тем, как отправиться на чемпионат Норвегии в Альту.

Позднее к поискам подключились гражданская оборона, полиция, Красный Крест и волонтёры.

Поиски биатлониста продолжаются.

Спораланд является серебряным призёром юниорского чемпионата Норвегии.

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Бё обновил рекорд по количеству побед за сезон.