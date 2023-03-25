Источник: Международная ассоциация бокса расследует инцидент с гимном России на чемпионате мира

Международная ассоциация бокса (IBA) расследует инцидент с гимном России на церемонии награждения.

«Оргкомитет чемпионата мира взял гимн у российского тренера, проверил его и передал команде мероприятий IBA, которая отвечает за всю церемонию награждения.

Было совещание по этому поводу. IBA проводит собственное расследование. Федерация бокса Индии будет полностью сотрудничать в этом процессе», — приводит слова представителя Федерации бокса Индии «РИА Новости» со ссылкой на Inside the Games.

Россиянка Анастасия Демурчян выиграла золото, одержав победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Во время церемонии награждения был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.

Ранее главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался об инциденте во время церемонии награждения на чемпионате мира.