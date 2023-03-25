Главный тренер сборной России по боксу заявил, что Концерт Чайковского вместо гимна России включили случайно

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался об инциденте во время церемонии награждения на чемпионате мира.

«Включили гимн Чайковского. Я так понимаю, запись лежала в архиве ещё с ЧМ в Сербии, который проводила IBA. Поэтому на автомате поставили. Я стал возмущаться, подошёл к руководству, говорю: надо поменять. Они ответили, что это от IBA. В итоге заново провели церемонию награждения.

Думаю, это не специально, техническая ошибка, по инерции включили. Злого умысла не было, накладка получилась», — приводит слова Муталибова «Матч ТВ».

Он также отметил, что заранее, до турнира, организаторы показывали им гимн и уточняли он ли это.

Напомним, что во время первой церемонии награждения был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.

Россиянка одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Ранее Демурчян высказалась о победе на чемпионате мира по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг.