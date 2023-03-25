Главный тренер сборной России по боксу заявил, что Концерт Чайковского вместо гимна России включили случайно
- Legion-Media
«Включили гимн Чайковского. Я так понимаю, запись лежала в архиве ещё с ЧМ в Сербии, который проводила IBA. Поэтому на автомате поставили. Я стал возмущаться, подошёл к руководству, говорю: надо поменять. Они ответили, что это от IBA. В итоге заново провели церемонию награждения.
Думаю, это не специально, техническая ошибка, по инерции включили. Злого умысла не было, накладка получилась», — приводит слова Муталибова «Матч ТВ».
Он также отметил, что заранее, до турнира, организаторы показывали им гимн и уточняли он ли это.
Напомним, что во время первой церемонии награждения был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.
Россиянка одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.
Ранее Демурчян высказалась о победе на чемпионате мира по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг.