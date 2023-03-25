Узнать больше

Главный тренер сборной России по боксу заявил, что Концерт Чайковского вместо гимна России включили случайно

Короткая ссылка
Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался об инциденте во время церемонии награждения на чемпионате мира.
Главный тренер сборной России по боксу заявил, что Концерт Чайковского вместо гимна России включили случайно
  • Legion-Media

«Включили гимн Чайковского. Я так понимаю, запись лежала в архиве ещё с ЧМ в Сербии, который проводила IBA. Поэтому на автомате поставили. Я стал возмущаться, подошёл к руководству, говорю: надо поменять. Они ответили, что это от IBA. В итоге заново провели церемонию награждения.

Думаю, это не специально, техническая ошибка, по инерции включили. Злого умысла не было, накладка получилась», — приводит слова Муталибова «Матч ТВ».

Он также отметил, что заранее, до турнира, организаторы показывали им гимн и  уточняли он ли это.

Напомним, что во время первой церемонии награждения был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.

Россиянка одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Ранее Демурчян высказалась о победе на чемпионате мира по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить