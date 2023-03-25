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Демурчян прокомментировала победу на чемпионате мира по боксу среди женщин

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Россиянка Анастасия Демурчян высказалась о победе на чемпионате мира по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг.
Демурчян прокомментировала победу на чемпионате мира по боксу среди женщин
  • Legion-Media

«Эмоции просто непередаваемые. Я очень рада и счастлива, что выпала такая честь — на награждении услышать наш гимн, поднять над головой флаг. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за поддержку. Читала их комментарии, было очень приятно. Какой был план на бой? Просто пойти и выиграть, сделать свою работу. Соперница ничем не удивила по сравнению с последним боем. Всё равно было сложно собраться психологически, но у нас всё получилось. Ещё пока не ощутила, что чемпионка мира», — приводит слова Демурчян Федерация бокса России.

Россиянка одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия).

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения на чемпионате мира по боксу.

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