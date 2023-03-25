Главный тренер сборной России подвёл итоги чемпионата мира по боксу среди женщин

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов подвёл итоги чемпионата мира.

«Это общая победа всей федерации, всех тренеров, нашей дружной команды. Считаю это выступление неплохим. После большого перерыва в международных соревнованиях. Хорошо, что команда уже может выезжать. Спасибо за это президенту IBA. Надеюсь, будем выступать и дальше», — приводит слова Муталибова пресс-служба Федерации бокса России.

Он также отметил выступления Натальи Сычуговой, завоевавшей серебро, и Анастасии Демурчян, выигравшей золото.

«До чемпионата мира рассчитывали, что будет четыре медали. Рассчитывали на золото, серебро и две бронзы. Практически дотянули до этого плана, так что в целом, считаю, выступление хорошее», — добавил он.

Сычугова проиграла в финале китаянке Ян Ченджу единогласным решением судей.

Демурчян одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт.

Ранее Демурчян высказалась о победе на чемпионате мира по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг.