Узнать больше

Главный тренер сборной России подвёл итоги чемпионата мира по боксу среди женщин

Короткая ссылка
Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов подвёл итоги чемпионата мира.
Главный тренер сборной России подвёл итоги чемпионата мира по боксу среди женщин
  • Gettyimages.ru

«Это общая победа всей федерации, всех тренеров, нашей дружной команды. Считаю это выступление неплохим. После большого перерыва в международных соревнованиях. Хорошо, что команда уже может выезжать. Спасибо за это президенту IBA. Надеюсь, будем выступать и дальше», — приводит слова Муталибова пресс-служба Федерации бокса России.

Он также отметил выступления Натальи Сычуговой, завоевавшей серебро, и Анастасии Демурчян, выигравшей золото.

«До чемпионата мира рассчитывали, что будет четыре медали. Рассчитывали на золото, серебро и две бронзы. Практически дотянули до этого плана, так что в целом, считаю, выступление хорошее», — добавил он.

Сычугова проиграла в финале китаянке Ян Ченджу единогласным решением судей.

Демурчян одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт.

Ранее Демурчян высказалась о победе на чемпионате мира по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить