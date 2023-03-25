Самедов считает, что сборная России по футболу уверенно обыграет команду Ирака

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказал мнение, что национальная команда уверенно обыграет команду Ирака в товарищеском матче.

«Жду от игры национальной сборной хорошего результата — уверенной победы. Тогда вокруг сборной всё будет позитивнее смотреться», — цитирует Самедова ТАСС.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.

Встречу рассудит бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ахрором Рискуллаевым, резервным арбитром будет россиянин Артём Любимов.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказал мнение, что сборной России нужны товарищеские матчи.