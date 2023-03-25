Самедов считает, что сборная России по футболу уверенно обыграет команду Ирака
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«Жду от игры национальной сборной хорошего результата — уверенной победы. Тогда вокруг сборной всё будет позитивнее смотреться», — цитирует Самедова ТАСС.
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.
Встречу рассудит бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ахрором Рискуллаевым, резервным арбитром будет россиянин Артём Любимов.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказал мнение, что сборной России нужны товарищеские матчи.