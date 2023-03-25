Валуев: сборной России по футболу нужны товарищеские матчи

Депутат Госдумы Николай Валуев высказал мнение, что сборной России по футболу нужны товарищеские матчи.

«Я не смотрел товарищеский матч сборной России против Ирана, поэтому ничего не могу сказать об игре нашей команды. Но, безусловно, сборной нужны товарищеские матчи — надо практиковаться, быть готовыми», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.

Встречу рассудит бригада узбекских арбитров во главе с Ахрором Рискуллаевым, резервным арбитром будет россиянин Артём Любимов.

Ранее Кавазашвили выразил уверенность, что сборная России по футболу обыграет команду Ирака.