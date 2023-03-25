Валуев: сборной России по футболу нужны товарищеские матчи
- РИА Новости
«Я не смотрел товарищеский матч сборной России против Ирана, поэтому ничего не могу сказать об игре нашей команды. Но, безусловно, сборной нужны товарищеские матчи — надо практиковаться, быть готовыми», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».
Встреча национальной команды с Ираном 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.
Встречу рассудит бригада узбекских арбитров во главе с Ахрором Рискуллаевым, резервным арбитром будет россиянин Артём Любимов.
Ранее Кавазашвили выразил уверенность, что сборная России по футболу обыграет команду Ирака.