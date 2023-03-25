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Вместо гимна России на чемпионате мира по боксу прозвучал фрагмент концерта Чайковского

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В честь россиянки Анастасии Демурчян, победившей на чемпионате мира по боксу, не прозвучал гимн России.
Вместо гимна России на чемпионате мира по боксу прозвучал фрагмент концерта Чайковского
  • РИА Новости

Во время церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.

25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.  

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. 

На чемпионате мира боксёры выступают под национальными флагами, а в случае их победы должен исполняться гимн страны.

Ранее сообщалось, что Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг.

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