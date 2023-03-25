Вместо гимна России на чемпионате мира по боксу прозвучал фрагмент концерта Чайковского
- РИА Новости
Во время церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.
25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.
Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям.
На чемпионате мира боксёры выступают под национальными флагами, а в случае их победы должен исполняться гимн страны.
Ранее сообщалось, что Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг.