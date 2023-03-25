Вместо гимна России на чемпионате мира по боксу прозвучал фрагмент концерта Чайковского

В честь россиянки Анастасии Демурчян, победившей на чемпионате мира по боксу, не прозвучал гимн России.

Во время церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.

25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям.

На чемпионате мира боксёры выступают под национальными флагами, а в случае их победы должен исполняться гимн страны.

Ранее сообщалось, что Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг.