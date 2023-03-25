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Тухель прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Баварии»

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своём назначении на пост мюнхенского клуба.
Тухель прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Баварии»
  • Gettyimages.ru

«Подписание контракта с «Баварией» — большая честь для меня. Я выражаю особую благодарность за оказанное доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хёнессу. Даже если вы долгое время работаете за границей, вы всё равно осознаёте значение «Баварии», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

24 марта Юлиан Нагельсман ушёл с поста мюнхенского клуба, где его заменил Томас Тухель. 

Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды. 

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» — 53.

Ранее в «Баварии» объяснили причины увольнения Нагельсмана.

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