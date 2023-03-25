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Источник: Геркус провёл переговоры с «Локомотивом» о возможном возращении в клуб

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Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус провёл переговоры с «Локомотивом» о возможном возвращении в столичный клуб.
Источник: Геркус провёл переговоры с «Локомотивом» о возможном возращении в клуб
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.

По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначение Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».

Напомним, что Геркус занимал должность президента московского клуба с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Локомотив» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и обладателем Кубка страны. 

Аналогичный пост в «Торпедо» функционер покинул в феврале текущего года.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице с 22 очками.

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал игру своей команды после возобновления сезона-2022/23.

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