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Тикнизян: для «Локомотива» каждая игра весной — это финал, нет права на ошибку

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал игру своей команды после возобновления сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, мы одержали три победы в чемпионате, но этого очень мало, чтобы рассуждать о полном возвращении «Локомотива». Для нас каждая игра весной — это финал, у нас нет права на ошибку», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

20 марта футболист получил вызов в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. Игра пройдёт 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Ранее защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о победе столичного клуба над «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России.

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