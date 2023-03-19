Магкеев: не было сомнений, что «Локомотив» отыграется

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о победе столичного клуба над «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Всё отлично — выиграли же. После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала. Надеюсь и верю, что всё будет хорошо», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обсудит новый контракт с Артёмом Дзюбой после завершения сезона.