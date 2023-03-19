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«Локомотив» обсудит новый контракт с Дзюбой после завершения сезона

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Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ситуации с новым контактом нападающего Артёма Дзюбы.

«Мы благодарны Артему за то, что он сегодня с нами. Как мы вместе с ним договорились, мы будем обсуждать контракт и его условия после окончания чемпионата», — цитирует Нагорного ТАСС.

Он подчеркнул, что продление контракта — это сложный процесс.

«Сегодня мы абсолютно довольны игрой Артема. Он лидер команды, он ведет за собой игроков, в том числе молодых. Это игрок, который формирует нашу сегодняшнюю работу», — добавил Нагорных.

«Локомотив» на своем поле в матче 20-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» (3:2). Дзюбы забил победный мяч.

34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом 8 февраля. Он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в пяти играх за команду.

«Локомотив» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Булыкин считает Дзюбу, Дмитрия Баринова и Сергея Пиняева новыми лидерами «Локомотива».

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