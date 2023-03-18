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Булыкин считает Дзюбу, Баринова и Пиняева новыми лидерами «Локомотива»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал лидеров «Локомотива» после победы над «Краснодаром» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.
Булыкин считает Дзюбу, Баринова и Пиняева новыми лидерами «Локомотива»
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Livesey - FIFA

«Я бы назвал Дзюбу и Баринова такими лидерами-«старичками». Но не забываем, что им помогает талантливая молодёжь. Тот же Пиняев провёл сегодня фантастический матч. Если бы Сергей забил в том эпизоде, когда он смог накрутить Кайо, то было бы ещё лучше. И мне до сих пор непонятно, почему ещё Кайо играет в основе «Краснодара». Они его наигрывают уже не один год, а он всё ещё не тянет на уровень своей команды. За это время можно было бы наиграть своего, российского игрока, который бы выступил уж точно не хуже. Обилие иностранцев в «Краснодаре» не приносит результата и не очень мне симпатизирует. Особенно зная нацеленность Галицкого на то, как он относится к своим воспитанникам», — сказал Булыкин в интервью RT.

Ранее Булыкин заявил, что игроки «Краснодара» решили остаться в раздевалке после первого тайма.

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