Булыкин: игроки «Краснодара» решили остаться в раздевалке после первого тайма

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (3:2).

«Это суперматч! Здесь было всё, что нужно для хорошего футбола: удаления, пенальти и сумасшедшее возвращение. Команды устроили настоящее шоу. «Локомотив» начал за упокой в первом тайме, начиная со стандартных положений, заканчивая игрой защитника Конти, который привёз второй гол. Артём Дзюба не понял, что сделал, когда бил пенальти. Казалось, что команда опустится ещё ниже. Но, видимо, Галактионов или кто-то из игроков зарядил весь «Локомотив», и во втором тайме игра преобразилась. Это было заметно и по атакам, и по действиям отдельно взятых футболистов. А «Краснодар», видимо, думал, что игру можно заканчивать ещё в первом тайме, и решил остаться в раздевалке. За что был наказан. Футбол не прощает такие вещи. Конечно, для полной красоты хотелось бы, чтобы забил Пиняев в пустые ворота, когда он смог обыграть всех защитников. Ребята молодцы! И, наверное, это первый тур за долгое время, когда нет вопросов к судье. Все эпизоды были рассужены по делу. Красные карточки и пенальти были абсолютно заслуженные», — сказал Булыкин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов признан лучшим игроком матча РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».