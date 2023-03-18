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Баринов признан лучшим игроком матча РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

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Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов признан самым полезным игроком матча 20-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась победой железнодорожников со счётом 3:2. 26-летний защитник отметился голом на 47-й минуте. Также мячи забили Максим Глушенков (51-я) и Артём Дзюба (65-й).

За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я минута) и Джон Кордоба (39-я).

По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я минута) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 баллов).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром». 

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