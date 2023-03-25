Премьер балета Большого театра Цвирко поделился мнением о российских фигуристках

Премьер балета Большого театра Игорь Цвирко поделился мнением о российских фигуристках, выступавших на Олимпиаде в Пекине.

«Схожесть с балетом есть, безусловно, потому что многие наши педагоги занимаются именно с фигуристками и парами. С моей точки зрения, самая «балетная» фигуристка — Валиева, Щербакова имеет стальные нервы, а Трусова — это мисс виртуозность», — цитирует Цвирко «Газета.Ru».

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее стало известно, какой образ Валиева хотела бы воплотить на льду.