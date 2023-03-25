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«Пари НН» запросил полный текст решения КДК РФС о техническом поражении от «Торпедо»

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали, что «Пари НН» запросил полный текст решения КДК РФС о техническом поражении от «Торпедо».
«Пари НН» запросил полный текст решения КДК РФС о техническом поражении от «Торпедо»
  • РИА Новости

«Пари НН» запросил полный текст решения КДК, он будет отправлен клубу в течение 14 дней с момента подачи обращения», — приводит заявление службы коммуникаций РФС РИА Новости.

Игра 20-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

22 марта КДК РФС вынес решение по ситуации с полузащитником Ярославом Михайловым, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек, и присудил команде техническое поражение.

Ранее защитник «Пари НН» Масоэро рассказал о влиянии Марадоны на жизнь аргентинцев.

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