Защитник «Пари НН» Масоэро рассказал о влиянии Марадоны на жизнь аргентинцев

Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал о влиянии легендарного футболиста Диего Армандо Марадоны на жизнь аргентинцев.

«Если президент будет вести себя как Марадона, никто и слова не скажет. Определённо, Диего был важнее политиков. Намного. Возможно, это самый важный человек в истории Аргентины. И так останется надолго. Не знаю, в состоянии ли он был напрямую помочь нам (президент вроде как это делает), но его мнение реально многое значило», — цитирует Масоэро Sport24.

По его словам, Марадоне никогда не составляло труда выступить против кого бы то ни было — президента ФИФА или любой другой власти. Он также отметил, что Диего никогда не оставался в стороне, и для него существовало чёрное и белое, серого не было.

В текущем сезоне Масоэро провёл за нижегородцев 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в €1 млн.

Марадона скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет.

Ранее Масоэро рассказал о самом сильном нападающем Российской премьер-лиги (РПЛ), против которого ему пришлось играть.