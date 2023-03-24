Узнать больше

Защитник «Пари НН» Масоэро рассказал о влиянии Марадоны на жизнь аргентинцев

Короткая ссылка
Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал о влиянии легендарного футболиста Диего Армандо Марадоны на жизнь аргентинцев.
Защитник «Пари НН» Масоэро рассказал о влиянии Марадоны на жизнь аргентинцев
  • РИА Новости

«Если президент будет вести себя как Марадона, никто и слова не скажет. Определённо, Диего был важнее политиков. Намного. Возможно, это самый важный человек в истории Аргентины. И так останется надолго. Не знаю, в состоянии ли он был напрямую помочь нам (президент вроде как это делает), но его мнение реально многое значило», — цитирует Масоэро Sport24.

По его словам, Марадоне никогда не составляло труда выступить против кого бы то ни было — президента ФИФА или любой другой власти. Он также отметил, что Диего никогда не оставался в стороне, и для него существовало чёрное и белое, серого не было.

В текущем сезоне Масоэро провёл за нижегородцев 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в €1 млн.

Марадона скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет.

Ранее Масоэро рассказал о самом сильном нападающем Российской премьер-лиги (РПЛ), против которого ему пришлось играть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить