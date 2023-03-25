Тарасова — о словах Сакамото про российских фигуристок: есть ещё нормальные люди

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова чемпионки мира Каори Сакамото о возвращении россиян на международные соревнования.

«Есть ещё нормальные люди. Очень приятно, что они спортсмены, что они японцы. Потому что отношение к японцам особенное, по крайней мере, у меня. Много работаю с ними, это очень ответственные и человеческие люди», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

25 марта Сакамото призналась, что следит за выступлениями российских одиночниц и ждёт их возвращения на международную арену.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.

Ранее Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.