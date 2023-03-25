Тарпищев: ранний вылет Зверева открывает дорогу Рублёву на турнире ATP в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении немца Александра Зверева на турнире в Майами (США).

«То, что Зверев вылетел, — это неожиданно, но это освобождает дорогу Рублёву. Они были в одной части сетки. В целом Андрей в форме, Кецманович ему по зубам — должен его задавить и пройти далеко по турниру», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Встреча Рублёва и американца Джеффри-Джона Вулфа закончилась победой россиянина со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

На счету россиянина 16 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. Вулф семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из шести.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Вулфом в матче второго круга турнира в Майами.