Хлусевич: в Иране было много русских болельщиков с флагами — это приятно

Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал об атмосфере в товарищеском матче с Ираном.

«Конечно, классно, когда зрители именно болеют. Всегда приятно, когда много людей. Отдельно отметил бы, что было достаточно много наших, русских болельщиков с флагами — приятно. Не ожидал такого, на самом деле», — цитирует Хлусевича Sport24.

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1. В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее в сборной Ирака заявили, что футболисты чувствуют себя в полной безопасности в России.