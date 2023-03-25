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СЭ: Дюков провёл встречу с членами совета директоров «Спартака»

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провёл встречу с членами совета директоров «Спартака».
СЭ: Дюков провёл встречу с членами совета директоров «Спартака»
  • РИА Новости

Одной из тем встречи стала работа судей на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

17 марта стало известно, что в Москве проходила встреча представителей «Спартака» и руководителей судейского корпуса, в которой приняли участие главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, его помощники и гендиректор клуба Евгений Мележиков. Отмечалось, что главным вопросом встречи было обсуждение разных трактовок эпизодов и частые ошибки судейства в матчах. 

«Спартак» по итогам 20 туров с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. На второе место поднялся «Ростов» (41). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о встрече судейского корпуса с тренерским штабом московского «Спартака».

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