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Глава судей РФС: «Спартак» выставляет всё так, будто вызвал нас на ковёр

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о встрече судейского корпуса с тренерским штабом московского «Спартака».
Глава судей РФС: «Спартак» выставляет всё так, будто вызвал нас на ковёр
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супервыдержан. Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковёр. Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут», — приводит слова Каманцева журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Красно-белые после паузы в чемпионате сыграли вничью с «Уралом» (2:2), победили «Факел» (3:2) и уступили «Оренбургу» (0:2).

«Спартак» по итогам 20 туров с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. На второе место поднялся «Ростов» (41). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал Абаскаля спартаковским папой Карло.

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