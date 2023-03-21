Глава судей РФС: «Спартак» выставляет всё так, будто вызвал нас на ковёр

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о встрече судейского корпуса с тренерским штабом московского «Спартака».

«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супервыдержан. Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковёр. Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут», — приводит слова Каманцева журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Красно-белые после паузы в чемпионате сыграли вничью с «Уралом» (2:2), победили «Факел» (3:2) и уступили «Оренбургу» (0:2).

«Спартак» по итогам 20 туров с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. На второе место поднялся «Ростов» (41). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал Абаскаля спартаковским папой Карло.