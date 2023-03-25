BBC: срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» продлили

Срок подачи заявок на покупку футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» был продлён по просьбе потенциальных инвесторов.

Владелец INEOS британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Хамад бен Джассим бен Джабер Аль Тани собираются подать повторные заявки на покупку клуба, из-за чего сроки подачи заявок были продлены банком, управляющим торгами, сообщает BBC.

Отмечается, что источник, близкий к переговорам, описывает ситуацию как «живую и быстро развивающуюся».

По информации СМИ, интересы манкунианского клуба представляет банк The Raine Group, а Рэтклифф предлагает за МЮ €4,5 млрд. Семья Глейзер, владеющая английским клубом, хочет получить около £6 млрд.

Ранее владелец «Ливерпуля» Джон Генри высказался о возможной продаже клуба.