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BBC: срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» продлили

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Срок подачи заявок на покупку футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» был продлён по просьбе потенциальных инвесторов.
BBC: срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» продлили
  • Legion-Media

Владелец INEOS британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Хамад бен Джассим бен Джабер Аль Тани собираются подать повторные заявки на покупку клуба, из-за чего сроки подачи заявок были продлены банком, управляющим торгами, сообщает BBC.

Отмечается, что источник, близкий к переговорам, описывает ситуацию как «живую и быстро развивающуюся».

По информации СМИ, интересы манкунианского клуба представляет банк The Raine Group, а Рэтклифф предлагает за МЮ €4,5 млрд. Семья Глейзер, владеющая английским клубом, хочет получить около £6 млрд.

Ранее владелец «Ливерпуля» Джон Генри высказался о возможной продаже клуба.

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