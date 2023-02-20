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Владелец «Ливерпуля» заявил, что не будет продавать клуб

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Владелец «Ливерпуля» Джон Генри высказался о возможной продаже клуба.
Владелец «Ливерпуля» заявил, что не будет продавать клуб
  • AP
  • © Lynne Sladky

«Я знаю, что было много разговоров и цитат о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс. Навсегда ли мы останемся в Англии? Нет. Продаём ли мы «Ливерпуль»? Нет. Общаемся ли мы с инвесторами клуба? Да. Произойдёт ли что-то в клубе? Надеюсь, что да, но это точно не будет продажей» — приводит его слова Liverpool Echo. 

Генри приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления мерсисайдский клуб выиграл Английскую премьер-лигу (2020), Кубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2019) и Суперкубок УЕФА (2019).

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ (35 очков). В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа сыграют с мадридским «Реалом». Матчи пройдут 22 февраля и 16 марта.

Ранее Клопп заявил, что не собирается покидать «Ливерпуль».

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