Кассано назвал «Рому» позором итальянского футбола

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением об успехах «Ромы» в Серии А.

«Стычки, жестикуляции, словесные выпады… О чём мы говорим? В каждом матче мне приходится наблюдать, как на поле выбегает вся их скамейка запасных. Это позор итальянского футбола. Клуб мог финишировать вторым, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как пришёл, он шел от плохого к худшему», — цитирует Кассано Roma Press.

20 марта главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в перепалку с президентом «Лацио» Клаудио Лотито после матча 27-го тура Серии А. Конфликт между сторонами произошёл в подтрибунном помещении. Изначально словесную перепалку начали игрок «Лацио» Алессио Романьоли и футболист «Ромы» Джанлука Манчини.

После 27 туров чемпионата Италии «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками. На первом месте расположился «Наполи» с 71 очком.

Ранее сообщалось, что Моуринью летом может возглавить «Пари Сен-Жермен».