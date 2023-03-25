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В РФС рассказали об участии МОК в работе по возвращению России в мировой футбол

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об участии Международного олимпийского комитета (МОК) в работе по возвращению России в мировой футбол.
В РФС рассказали об участии МОК в работе по возвращению России в мировой футбол
  • Gettyimages.ru

«Группа создана и функционирует. МОК работает параллельно, консультирует ФИФА и УЕФА, работает с Олимпийским комитетом России. Поскольку мы напрямую не являемся членами МОК, они коммуницируют с коллегами, а ФИФА и УЕФА коммуницируют с нами», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт»

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее Митрофанов ответил на вопрос, будет ли рассматриваться переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) на ближайшем заседании исполкома организации.

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