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Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Адмирала»

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении своей команды от «Адмирала» в пятом матче плей-офф КХЛ.
Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Адмирала»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Паники нет. Едем играть. Серия ещё не закончилась. Да, к таким перелётам мы не привыкли, но, если такая ситуация есть, будем к ней готовиться. У нас было много моментов, чтобы победить, но не получилось. Готовимся к следующей игре», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.

Встреча в Казани завершилась со счётом 2:1.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Даниил Гутик, Николай Чебыкин. У «Ак Барса» отличился Александр Радулов.

Шестая игра серии пройдёт 26 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Ак Барса».

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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