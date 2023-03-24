Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Адмирала»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении своей команды от «Адмирала» в пятом матче плей-офф КХЛ.

«Паники нет. Едем играть. Серия ещё не закончилась. Да, к таким перелётам мы не привыкли, но, если такая ситуация есть, будем к ней готовиться. У нас было много моментов, чтобы победить, но не получилось. Готовимся к следующей игре», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.

Встреча в Казани завершилась со счётом 2:1.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Даниил Гутик, Николай Чебыкин. У «Ак Барса» отличился Александр Радулов.

Шестая игра серии пройдёт 26 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Ак Барса».

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.