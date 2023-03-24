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Непряева: любой девочке важно, чтобы её хвалили

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева высказала мнение, что любой спортсменке важно, чтобы она получала похвалу.
Непряева: любой девочке важно, чтобы её хвалили
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Думаю, любой девочке это важно. Это было перед скиатлоном в Пекине. Бородавко был вынужден задержаться в Москве, и мы общались с ним по телефону. Я, помню, даже удивилась тогда. Обычно он так не настраивает меня перед гонкой. А тут вдруг такой: ты у меня самая лучшая, самая сильная, вообще классная! У тебя всё получится! На следующий день ему звоню и понимаю, что не могу говорить — плачу. Даже сейчас вспоминаю — и слёзы наворачиваются», — заявила Непряева в интервью RT.

Ранее Непряева назвала гонки текущего сезона, которые ей хочется вспоминать.

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