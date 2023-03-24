Непряева: любой девочке важно, чтобы её хвалили

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева высказала мнение, что любой спортсменке важно, чтобы она получала похвалу.

«Думаю, любой девочке это важно. Это было перед скиатлоном в Пекине. Бородавко был вынужден задержаться в Москве, и мы общались с ним по телефону. Я, помню, даже удивилась тогда. Обычно он так не настраивает меня перед гонкой. А тут вдруг такой: ты у меня самая лучшая, самая сильная, вообще классная! У тебя всё получится! На следующий день ему звоню и понимаю, что не могу говорить — плачу. Даже сейчас вспоминаю — и слёзы наворачиваются», — заявила Непряева в интервью RT.

Ранее Непряева назвала гонки текущего сезона, которые ей хочется вспоминать.