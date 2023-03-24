Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева назвала гонки текущего сезона, которые ей хочется вспоминать.

«Да. Если и бываю недовольна какими-то отдельными гонками, то не переживаю на этот счёт, если честно. Всё-таки это действительно проходящий сезон, на который начиная с лета я не ставила никаких глобальных задач и целей. Это либо две первые гонки в Тюмени, либо в Малиновке. До этого всё шло не так, как хотелось. До Нового года вообще был мрак. Но такой гонки, чтобы прямо «ух», у меня не случалось. Нет. Когда я говорила об этом, имела в виду, что спринт — это одна из самых тяжёлых гонок. Ту же «пятнашку» бежать проще: настроился, один раз пробежал, выдал всё, на что был способен, и пошёл домой. А здесь четыре раза подряд настраиваешься на каждый забег, как на полноценную гонку, и выходишь на каждый старт, как на последний. Поэтому всем, как правило, бывает очень тяжело бежать на второй день после спринтов. Ты морально просто выхолощен», — заявила Непряева в интервью RT.

Ранее Непряева рассказала, как и кто подготавливает лыжи к соревнованиям и тренировкам.